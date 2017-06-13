Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Обнародована фактическая погода, наблюдаемая в Азербайджане с полудня 12 июня по утро 13 июня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, согласно объявленному ранее прогнозу, с полудня 12 июня по утро 13 июня погодные условия на территории страны были нестабильными, гремел гром, шел дождь, местами интенсивный. В результате сильного дождя повысился уровень некоторых рек на Большом Кавказе. 12 июня в вечерние часы в селе Киранда Товузского района выпал град.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 1-3 мм, Большом Кавказе - 2-16 мм, в некоторых местах 17-50 мм, Гянджа-газахской зоне - 2-21 мм, Малом Кавказе - 4-7 мм, в центрально-низменных районах - 1-8 мм.