Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована фактическая погода, наблюдаемая в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, согласно объявленному прогнозу, вечером 9 апреля погодные условия на территории страны резко ухудшились, до утра 10 апреля наблюдалась гроза, временами дождь, в горных районах шел снег, местами интенсивный. Ветер западный, в некоторых районах достигал 20-30 м/с, на Абшеронском полуострове - 18-22 м/с.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 1-7 мм, Большом Кавказе - 3-38 мм, низменных районах - 2-29 мм, Малом Кавказе - 9-10 мм, Гянджа-газахской зоне - 1-9 мм, Нахчыванской АР - 1-7 мм.

Высота снежного покрова в Хыналыге достигла 30 см, Гырызе - 22 см, Шахдаге - 20 см, Сарыбаше - 5 см, Дашкесане - 1 см.