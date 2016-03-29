Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана с полудня 28 марта до утра 29 марта.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, согласно заранее предоставленному прогнозу, до утра 29 марта погода на территории страны была нестабильной, прошли дожди, местами интенсивные, в горных районах выпал снег.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 1-14 мм, Большом Кавказе - 3-21 мм, в Центрально-низменных районах - 4-21 мм, Лянкяран-Астаринской зоне - 1-9 мм, Нахчыванской АР - 1-7 мм, Малом Кавказе - 5-18 мм, Газах-Гянджинской зоне - 7-16 мм.

Высота снежного покрова достигла в Агдере 6 см, в Дашкясане, Гёйгёле - 2 см, Гедабеке - 1 см, в горных территориях Губинского района - 10-15 см.