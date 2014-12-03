Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ 4 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем в основном без осадков. Будет преобладать слабый южный ветер, который во вторую половину дня временами усилится.

Об этом сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха составит около 0 градусов, днем - 3-6 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится от 773 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст., относительная влажность составит 85-95%.

В районах Азербайджана днем осадков не ожидается, ночью и утром местами возможны туман и моросящий дождь. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10, местами 15 градусов, днем - 0-5 градусов мороза.

Хотя 4-5 декабря погодные условия на Абшеронском полуострове значительно улучшатся, днем 4 декабря, в ночь на 5 декабря и в утренние часы ожидается заметное снижение атмосферного давления. 6 декабря прогнозируется усиливающийся северный ветер, который неблагоприятен для метеочувствительных людей.