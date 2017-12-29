Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на праздничные дни

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на праздничные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 31 декабря будет переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман, мелкий дождь. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер, который днем перейдет в северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем 55-60%.

1 января 2018 года прогнозируется пасмурная погода, временами дождь. Утром местами возможен слабый туман. Прогнозируется северо-восточный ветер, который во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным ветром. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление превысит норму и составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 30-31 декабря метеорологические факторы на Абшеронском полуострове будут слабыми и умеренными, что благоприятно для метеочувствительных людей.

31 декабря утром и ночью местами возможен туман, мелкий дождь. Западный ветер в некоторых местах усилится.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 0 до 5 градусов мороза, днем 9-14 градусов тепла.

1 января погодные условия будут нестабильными, временами возможны дожди, в горных и предгорных районах ожидаются мокрый снег, снег, местами сильный. Будет преобладать западный ветер, который местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 0 до 5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.