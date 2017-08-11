Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 12 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурно, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшероне составит 23-26, днем - 31-36 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 23-25, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-65%, днем 45-50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 26-27, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем - 34-39 градусов тепла, в горах ночью ожидается 15-20, днем - 25-30 градусов тепла.