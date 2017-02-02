Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 3 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако во второй половине дня местами возможны незначительные осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 0-3 градуса мороза, днем 3-6 градусов тепла, в Баку ночью минус 0-2, днем 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 767 мм рт. ст., относительная влажность составит 75-85%. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидаемые 3-4 февраля на Абшеронском полуострове близкий к климатической норме температурный режим и насыщенный кислородом воздух в целом будут благоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Однако днем в некоторых восточных районах Большого Кавказа ожидаются осадки.

Прогнозируется западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.