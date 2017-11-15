Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 16 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром и вечером местами ожидается слабый туман, моросящий дождь. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-11, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 9-11, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление превысит норму, то есть поднимется с 766 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако вечером в некоторых восточных районах возможен моросящий дождь. Ночью и утром местами вероятен туман. Прогнозируемый западный ветер днем местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 15-19 градусов тепла, в горах ночью ожидается 1-6, днем 8-13 градусов тепла.