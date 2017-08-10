Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 11 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет в умеренный северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшероне составит 22-25, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 23-25, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 26-27, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 27-28, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 28-29 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром на некоторых горных территориях возможны грозы и осадки. В отдельных местах скорость западного ветра будет усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем - 33-37 градусов тепла, в горах ночью ожидается 15-20, днем - 25-30 градусов тепла.