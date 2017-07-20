Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 21 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Прогнозируется северо-восточный, восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 22-26, днем 35-38 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 23-25, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы – 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 45-55%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 26-27 градусов, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 27-28, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 28-29 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадки не ожидаются. Днем восточный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-40, местами 42 градуса тепла, в горах ночью ожидается 15-20, днем 26-31 градус тепла.