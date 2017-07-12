Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 13 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 21-24, днем 29-34 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 31-33 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы – 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-55%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 21-22, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 22-23, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана, в особенности в горных и предгорных районах ожидаются грозы и дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 20-25 градусов тепла.