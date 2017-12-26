Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 декабря.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром в отдельных местах будет слабый туман. Ожидается временами усиливающийся южный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове будет 4-7, днем 9-14 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем 50-55%.

В районах Азербайджана 27 декабря погода ожидается в основном без осадков, однако ночью и утром на отдельных участках Большого Кавказа ожидаются осадки. Местами будет туман. Скорость западного ветра на отдельных территориях временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, слабые и умеренные колебания метеорологических факторов с 27 по 29 декабря на Абшеронском полуострове будут относительно благоприятными для метеочувствительных людей.