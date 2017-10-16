Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 17 октября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки. Ночью и утром в отдельных местах они могут принять интенсивный характер. Северо-западный ветер днем немного стихнет.

Ночью температура воздуха составит 10-12, днем 13-15 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 10-12, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые на Абшеронском полуострове со второй половины дня 16 октября до вечера 17 октября частые изменения погодных условий, усиление северного ветра и падение температуры на фоне дождливой погоды будут неблагоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах снег. В некоторых местах осадки могут принять интенсивный характер. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 7-11, днем 15-18 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-4, днем 4-7 градусов тепла.