Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном бюро гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 27 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако вечером в некоторых местах вероятны осадки.

Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 1-3°С тепла, днем 4-7°С тепла, в Баку ночью 1-3°С, днем 4-6°С тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм рт. ст., относительная влажность составит ночью 80-90%, днем 65-75%.

В районах Азербайджана 27 января, начиная с северных и восточных районов временами ожидаются дожди, мокрый снег и снег, местами интенсивного характера. Возможен туман. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 4-8°С тепла, в горах ночью 3-8°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, до вечера 27 января сильный северный ветер на Абшеронском полуострове будет неблагоприятным для метеочувствительных людей.