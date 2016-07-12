Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ 13 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, северо-западный ветер в столице и на полуострове днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-22, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление 764 мм.рт.ст. Относительная влажность составит 75-85%, днем - 60-70%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 19-20, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 20-21, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 22-23 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах вероятны грозы, кратковременные дожди. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 28-32 градуса тепла, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 13-15 июля слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове и близкий к климатической норме температурный режим будут в основном благоприятными для метеочувствительных людей.