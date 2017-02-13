Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ожидаемый ночью слабый снег может утром постепенно прекратиться.

Ночью температура воздуха составит 0-2 градуса мороза, днем 2-5 градусов тепла.

В Баку ночью будет до 1 градуса мороза, днем ожидается 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 771 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 85-95%, днем - 60-70%.

14 февраля в районах Азербайджана местами ожидается снег, днем в большинстве из них в основном без осадков. В отдельных местах прогнозируется туман. Возможен западный ветер, скорость которого днем в основном в горных территориях будет увеличиваться. Ночью температура воздуха составит 0-4 градуса мороза, днем 2-6 градусов тепла, в горах ночью ожидается минус 6-11, днем 0-5 градусов мороза. Дороги покроются льдом.