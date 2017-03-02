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    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    В Баку днем ожидается 11-13 градусов тепла

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 3 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами прогнозируется туман, будет преобладать южный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 5-7, днем 10-14 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

    Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем - 55-60%.

    Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове до второй половины дня 4 марта в основном будут благоприятны для метеочувствительных людей.

    В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером в некоторых западных районах возможны осадки.

    Местами будет туман. Ожидается западный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 6-11 градусов тепла. 

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