Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 3 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами прогнозируется туман, будет преобладать южный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-7, днем 10-14 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем - 55-60%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове до второй половины дня 4 марта в основном будут благоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером в некоторых западных районах возможны осадки.

Местами будет туман. Ожидается западный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 6-11 градусов тепла.