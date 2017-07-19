Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 20 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков.

Северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный.

Ночью температура воздуха составит 22-25, днем 34-39 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 23-25, днем 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы – 755 мм ртутного столба, относительная влажность составит 45-55%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 26-27 градусов, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 27-28, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 28-29 градусов тепла.

В районах Азербайджана - без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых горных территориях ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет преобладать восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью ожидается 15-20, днем 28-33 градусов тепла.