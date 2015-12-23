​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 24 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Днем умеренный северо-западный ветер перейдет на временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 9-12 градусов тепла. В Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла. Временами возможен туман. Ожидается местами усиливающийся западный ветер.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Однако ночью и утром в отдельных местах возможны дожди. В горных и предгорных районах прогнозируется мокрый снег и снег. Временами возможен туман, местами ожидается западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла. В горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.