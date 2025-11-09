Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    Экология
    • 09 ноября, 2025
    • 12:29
    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 10 ноября.

    Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман и изморось. Северо-западный ветер утром сменится юго-западным. Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем – 17-20° тепла. Атмосферное давление снизится с 768 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха будет в пределах 75-85%.

    В районах Азербайджана будет в основном без осадков. В некоторых местах временами прогнозируется туман. Ветер – восточный. Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем – 18-23°, в горах: ночью – 1-4°, днем – 10-15° тепла.

    Sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək

