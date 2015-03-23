​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 23 марта. REPORT/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 марта. Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Местами ожидается моросящий дождь. Ветер юго-западный, временами усиливающийся. Во второй половине дня будет преобладать северо-западный ветер, к ночи временами усиливающийся. Температура составит ночью 3-5, днем 8-11 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами дожди, в горных и предгорных районах мокрый снег и снег. Местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 7-12 градусов тепла. Ночью в горах 2-7 градуса мороза, на высокогорных территориях - 10-15 градусов мороза. Днем ожидается 1-6 градусов тепла.