Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку ожидается 31 градус тепла. Как сообщили Report в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 3 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется умеренный юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем - 27-32 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 29-31 градус тепла.

3 сентября в районах Азербайджана в основном без осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер, усиливающийся в горных местностях.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.