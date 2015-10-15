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    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    В Баку и на Абшеронском полуострове будет 17, в районах 18 градусов тепла

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Дождливая погода в Азербайджане сохранится.

    Об этом Report сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

    16 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки. Будет преобладать временами усиливающийся северо-восточный ветер, скорость которого днем возрастет.

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-14, в первую половину дня - 15-17, ближе к вечеру до 12 градусов тепла. В Баку ночью будет - 12-14, в первую половину дня - 15-17, ближе к вечеру до 12 градусов тепла.

    Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются осадки. В некоторых горных территориях прогнозируется мокрый снег и снег. Будет преобладать местами усиливающийся слабый западный ветер.

    Ночью температура воздуха составит - 9-14, днем - 14-18 градусов тепла, в горах ночью - 2-6, днем - 7-12 градусов тепла.

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