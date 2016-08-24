Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 25 августа в столице и на полуострове будет преобладать северный ветер, который в дневные часы перейдет на умеренный юго-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-25, днем - 32-37 градусов тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 33-35 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако утром и вечером в некоторых горных территориях прогнозируются грозы и кратковременные осадки. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем - 34-39 градусов тепла, в горах ночью прогнозируется 13-18, днем - 24-29 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем - 30-40%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 25-26, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 26-27, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 28-29 градусов тепла.