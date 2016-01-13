​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ 14 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, во вторую половину дня умеренный юго-западный ветер перейдет на временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 8-13 градусов тепла. В Баку ночью ожидается 3-5, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 759 мм рт. ст., относительная влажность ночью составит 75-85, днем 55-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером в северных и западных районах местами прогнозируется выпадение осадков в виде дождя, в горных и предгорных районах - мокрого снега и снега.

Ночью и утром местами ожидается туман. В дневные часы скорость преобладающего западного ветра местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью прогнозируется от 3-х градусов мороза до 2-х градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.