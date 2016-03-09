Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

В некоторых местах возможен туман, северный ветер в дневные часы перейдет на восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 12-14 градусов тепла.

В районах Азербайджана 10 марта в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. В восточных районах ожидается моросящий дождь. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 15-20 градусов тепла. В горах ночью 0-5, днем 9-14 градусов тепла.