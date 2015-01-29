Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 января. Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, во второй половине дня моросящий дождь. Утром местами туман, ветер северный, во второй половине дня сменится на южный. Ночью температура воздуха составит 1-3, днем 6-8 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается, ночью и утром местами туман, к вечеру в некоторых северных и восточных районах ожидаются дожди. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от 0 градусов мороза до 5 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.