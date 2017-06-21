Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, утром и днем в некоторых районах есть вероятность дождя. Ожидается гроза. Будет наблюдаться умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 18-20, днем - 22-25 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 18-20, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях составит 19-20 градусов тепла, на пляжах в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 20-21 градус тепла, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 22-23 градуса тепла.

В регионах Азербайджана ожидаются грозы, кратковременные дожди. Есть вероятность ливня, возможен град. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла, в горах ожидается ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.