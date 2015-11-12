Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня в основном без осадков. Ночью местами сохраняется вероятность дождей. Прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 8-11, днем 14-17 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем 14-16 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана днем в основном без осадков. Однако ночью и вечером местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах вероятны мокрый снег и снег. Местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от - 3 до +2, днем 6-11 градусов тепла.