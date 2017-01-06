Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 7 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

В некоторых местах вероятен слабый туман, вечером - изморось. Прогнозируется временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 2-5°С тепла, днем 8-13°С тепла, в Баку ночью 2-4°С тепла, днем 10-12°С тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 до 759 мм рт. ст., относительная влажность составит ночью 60-70%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 9-14°С тепла, в горах ночью 0-5°С мороза, днем 2-7°С тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 января на Абшеронском полуострове временами усиливающийся южный ветер на фоне значительного снижения атмосферного давления может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей, однако умеренные колебания метеорологических факторов в последующие два дня будут благоприятными.