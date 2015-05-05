Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ 6 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и днем местами осадки. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра ожидается северо-восточный ветер.

Ночью прогнозируется 8-13, днем 16-20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., относительная влажность 85-95 %.

В районах Азербайджана местами возможны осадки и грозы. Будет преобладать слабый западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 17-22 градусов тепла, в горах ночью 2-6, днем 7-12 градусов тепла.

Что касается медико-метеорологического прогноза, 6-8 мая температурный режим на Абшеронском полуострове будет близок к климатической норме, а в метеорологических факторах возможны слабые колебания, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.