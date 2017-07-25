Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, в основном без осадков.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 21-24, днем 30-34 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 754 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 45-55%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 26-27, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана погода ожидается в основном без осадков. Однако ночью и вечером в северных и западных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью ожидается 13-18, днем 24-29 градусов тепла.