Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщили Report в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 12 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Прогнозируется северо-восточный ветер, который днем сменится на юго-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-26, днем - 32-37 градусов тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 34-36 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 33-38 градусов тепла, в горах ночью - 13-18, днем - 25-30 градусов тепла.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханах, Пиршаги, Нардаране, Бильгях составит 25-26, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах, Шувялане - 26-27, в Тюркане, Говсанах, на Шихово и Сахиле - 27-28 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 12-14 августа высокая температура на фоне слабого ветра и временами высокой влажности воздуха будут неблагоприятны для метеочувствительных людей.