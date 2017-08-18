Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 19 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове прогнозируется 23-26, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 24-25, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 25-26, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 26-27 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, несмотря на ожидаемую до 21 августа в отдельные часы достаточно высокую влажность на Абшеронском полуострове, стабильные погодные условия будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Будет преобладать слабый восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 22-27 градусов тепла.