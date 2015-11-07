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    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    В Баку и на Абшеронском полуострове временами возможны дожди

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

    Как сообщила Report в департаменте, 8 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове будет моросить, в течение дня местами возможен дождь. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-10, днем 12-14 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 12-14 градусов тепла. 

    Атмосферное давление снизится с 770 мм.рт.ст. до 767 мм.рт.ст., относительная влажность составит 85-95 процентов. 

    Завтра в районах местами ожидаются дожди, в Лянкяран-Астаринской зоне - интенсивного характера. Утром местами возможен туман. Прогнозируется временами умеренный восточный ветер. 

    Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от - 1 до + 4, днем 8-13 градусов тепла.

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