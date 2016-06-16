Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 июня – первый день соревнований Гран-при Европы "Формулы-1".

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 17 июня в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в основном без осадков. Однако утром в отдельных частях полуострова возможны незначительные осадки. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-21, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах вероятны грозы и дожди, местами возможен град. Днем прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем 29-34 градуса тепла, в горах ночью 11-16, днем - 19-24 градуса тепла.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 19-20 градусов, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане - 20-21, в Тюркян, Говсаны, Сахиле, Шихово - 22-23 градусов.