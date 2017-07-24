Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 25 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода. В основном без осадков.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 20-24, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 20-24, днем 30-35 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 мм до 753 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-60%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 25-26 градусов, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 26-27, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, до 27 июля на Абшеронском полуострове будет преобладать временами усиливающийся устойчивый северный ветер, что является положительным фактором для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью ожидается 13-18, днем 22-27 градусов тепла.