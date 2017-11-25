Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 26 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится на временами усиливающийся умеренный юго-западный.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 3-6, днем 10-13 градусов тепла. В Баку ночью ожидается 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 773 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Скорость западного ветра местами увеличится.

Ночью температура воздуха составит 0-4, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью ожидается 4-9 градусов мороза, в высокогорных районах 12-17 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.