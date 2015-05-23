Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье. Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, 24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно. Утром в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Будет преобладать юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

24 мая в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ближе к вечеру и ночью в отдельных горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Будет преобладать восточный ветер, местами усиливающийся. Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем 16-21 градусов тепла.