Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Однако утром местами на полуострове вероятны кратковременные дожди. Будет преобладать северный ветер.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 15-20, днем - 25-30 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, возможны кратковременные дожди. Утром местами будет наблюдаться туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем 16-21 градус тепла.