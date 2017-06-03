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    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

    Температура воздуха повысится до 33 градусов

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

    Однако утром местами на полуострове вероятны кратковременные дожди. Будет преобладать северный ветер.

    Температура воздуха на Абшероне составит ночью 15-20, днем - 25-30 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 28-30 градусов тепла.

    Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

    В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, возможны кратковременные дожди. Утром местами будет наблюдаться туман. Прогнозируется восточный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем 16-21 градус тепла. 

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