Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Баку ожидается 27 градусов тепла. Как сообщили Report в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами кратковременные дожди. Днем будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-22, днем - 24-28 градусов тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 25-27 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ночью и вечером возможны грозы, местами дожди. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 26-31 градус тепла, в горах ночью - 11-16, днем - 18-23 градуса тепла.