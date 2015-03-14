Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье. Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра, 15 марта, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ближе к ночи местами возможны осадки в виде дождя. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем ослабнет. Ночью столбики термометров покажут 3-5, днем 7-11 градусов тепла.

15 марта в районах Азербайджана ночью и вечером местами пройдут осадки. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 12-17 градусов тепла, ночью в горах от 1-го градуса мороза до 4-х градусов тепла, днем 7-12, местами до 15-ти градусов тепла.