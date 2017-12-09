Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 10 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами есть вероятность моросящего дождя. Юго-западный ветер днем временами усилится

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-6, днем 9-13 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана 10 декабря в основном без осадков, в Лянкяран-астаринской зоне ожидается моросящий дождь. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать западный ветер, который местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов тепла, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градуса тепла, днем 5-10 градусов тепла.