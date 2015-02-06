Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 7 февраля. Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В утренние и вечерние часы местами прогнозируется туман и моросящий дождь. Слабый юго-западный ветер к вечеру сменится на северный. Ночью прогнозируется 3-5, днем 9-14 градусов тепла. Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются, ночью и утром местами возможен туман, в восточных регионах прогнозируется моросящий дождь. Юго-восточный ветер в горных и предгорных районах местами усилится. Ночью прогнозируется 1-5, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем от 8 до 13 градусов тепла.