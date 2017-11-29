Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на последний день ноября

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 30 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются преимущественно пасмурные погодные условия. Временами возможен дождь. Ночью на полуострове местами вероятен интенсивный дождь. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 2-5, днем 8-11 градусов тепла. В Баку ночью ожидается 3-5, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 765 мм до 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 75-85%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидается дождь, в горных и предгорных местностях вероятны мокрый снег и снег, местами сильный. Временами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 0 до 5 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.