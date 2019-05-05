Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно-облачной, временами пасмурной, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, северо-западный ветер днём сменится на умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-15 градусов тепла, днём - 19-24 градусов тепла. В Баку ночью 13-15 градусов тепла, днём 21-23 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы - 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью 60-65 градусов, днём 45-50 градусов.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Однако вечером в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные локальные дожди. Есть вероятность молния. Ночью и утром в некоторых местах будет туман и восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла, днём - 22-27 градусов тепла. В горах ночью 3-7 градусов тепла, днём - 9-14 градусов тепла.