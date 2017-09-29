Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на октябрь.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в октябре среднемесячная температура будет близка к климатической норме.

Уровень осадков будет также близок к климатической норме, но местами может превысить ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 15-16 градусов тепла (ночью 10-15, днем 15-20, в некоторые дни 24 градуса тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к норме, а в некоторых местах немного выше нее (норма 26-40 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура составит 13-16 градусов тепла (ночью 8-13, днем 17-22 градуса тепла, в некоторые дни 26 градусов тепла), что также близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к норме (норма 19-32 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зенгилане, Лачине, Кяльбаджаре, Дашкесане и Гедабеке среднемесячная температура составит 8-12 градусов тепла (ночью 4-9, в дневные часы 0-2 мороза, в некоторые дни 7-12 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к норме (норма 49-78 мм).

В Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах среднемесячная температура составит 13-15 градусов тепла (ночью 8-13, днем 15-20, в некоторые дни 23 градуса тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков близко к климатической норме (норма 31-61 мм).

В Балакяне, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шемахе, Хызы, Сиязане, Шабране, Губе, Гусаре, Хачмазе среднемесячная температура составит 9-14 градусов тепла (ночью 5-10, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем 11-16 градусов тепла, в отдельные дни до 20 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков также будет близко к норме, а местами чуть выше ее (норма 34-126 мм).

Центрально-низменные районы: Мингячевир, Евлах, Гейчай, Агдаш, Кюрдемир, Имишли, Агджабеди, Бейлаган, Сабирабад, Билясувар, Саатлы, Ширван, Гаджигабул, Сальян, Нефтчала - среднемесячная температура составит 15-17 градусов тепла (в ночные часы 11-16, в дневные часы 16-21, в отдельные дни – до 25 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (31-54 мм), в отдельных местах может быть чуть выше нее.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах среднемесячная температура составит 11-16 градусов тепла (ночью 9-14, днем 15-20, в некоторые дни – до 23 градусов тепла), что также близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 96-274 мм), а некоторых местах чуть выше нее.