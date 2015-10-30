Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на ноябрь.

Как сообщили Report Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в ноябре средняя месячная температура будет близка к климатической норме, в отдельные дни может быть чуть ниже.

Ежемесячный уровень осадков будет в основном близок к климатической норме, однако местами может превысить ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 9-11 градусов тепла (ночью 7-12, в некоторые дни 2-5, днем 13-18, в отдельные дни 5-10 градусов тепла), что близко к климатической норме или чуть ниже ее.

Ежемесячный уровень осадков будет близок к климатической норме (норма 28-38 мм), однако в некоторых местах может превысить его.

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура составит 6-9 градусов (ночью 2-7 градусов тепла, в отдельные дни до 1-6 градусов мороза, днем 12-17, в некоторые дни 5-10 градусов тепла), что в пределах климатической нормы.

В Верхнем Карабахе - Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зенгилане, Лачыне, Кельбаджаре, Дашкесане и Гедабеке среднемесячная температура составит 4-7 градусов тепла (ночью 1-6 градусов тепла, в отдельные дни 3-8 градусов мороза, днем 7-12, в отдельные дни от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла), что в пределах климатической нормы.

Ежемесячный уровень осадков будет близок к климатической норме, местами может немного превысить ее (норма 27-34 мм).

В Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах среднемесячная температура составит 7-9 градусов тепла (ночью 4-9 градусов тепла, в отдельные дни от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 11-16, в некоторые дни 3-8 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Ежемесячный уровень осадков будет близок к климатической норме (норма 15-24 мм).

В Балакянах, Закатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллах, Аксу, Шемахе, Хызы, Сиязани, Шабрани, Губе, Гусарах, Хачмазе среднемесячная температура составит 5-9 градусов тепла (ночью 2-7, в отдельные дни 0-5 градусов тепла, в горах 8-13 градусов мороза, днем 9-14, в отдельные дни 1-6 градусов тепла), что в пределах климатической нормы.

Ежемесячный уровень осадков будет близок к климатической норме (норма 29-73 мм).

В Центральных низменных районах - Мингячевир, Евлах, Гейчай, Агдаш, Кюрдемир, Имишли, Агджабеди, Бейлаган, Сабирабад, Билясувар, Саатлы, Ширван, Гаджигабул, Сальяны, Нефтчала, среднемесячная температура составит 8-11 градусов (ночью 6-11, в некоторые дни 0-5, днем 13-18, в некоторые дни 4-9 градусов тепла), что близко к климатической норме или ниже на 1 градус.

Ежемесячный уровень осадков будет близок к климатической норме (норма 25-45 мм), местами может немного превысить ее.

В Масаллах, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре среднемесячная температура составит 8-12 градусов тепла (ночью 6-11, в некоторые дни 1-3 градусов тепла, в горах 3-8 градусов мороза, днем 12-17, в некоторые дни 5-10 градусов тепла), что близко к климатической норме или ниже на 1 градус.

Ежемесячный уровень осадков будет близок к климатической норме (норма 55-170 мм), местами может немного превысить ее.