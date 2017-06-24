Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на два дня.

Как заявили Report в министерстве экологии и природных ресурсов, как сообщалось ранее Национальным департаментом гидрометеорологии, 25 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет наблюдаться южный ветер, который днем сменится умеренным северо-западным, а вечером временами усилится.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 19-21, днем - 27-32 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 19-21, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 45-55%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях составит 19-20 градусов тепла, на пляжах в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 20-21 градус тепла, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 22-23 градуса тепла.

26 июня в столице переменная облачность, в основном без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 20-22, днем - 27-32 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 40-50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях составит 19-20 градусов тепла, на пляжах в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 20-21 градус тепла, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 22-23 градуса тепла.

В регионах Азербайджана 25 июня в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных местностях ожидаются грозы, дожди. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 16-21, днем 30-35 градусов тепла, в горах ожидается ночью 10-15, днем 17-22 градуса тепла.

26 июня в основном без осадков, однако днем в некоторых горных местностях ожидаются грозы, дожди. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 17-22, днем 30-34 градуса тепла, в горах ожидается ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.