​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на август

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В августе среднемесячная температура будет близка к климатической норме, однако местами она может немного превысить ее.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, месячная норма осадков будет близка к климатической норме, однако местами она может немного превысить норму.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 25-27 градусов тепла (ночью 22-27 градусов тепла, днем 30-35, в отдельные дни в первой половине месяца 38-41 градус тепла), что близко к климатической норме, или на 1 градус выше нее.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 6-8 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура составит 25-28 градусов тепла (ночью 19-24, днем 31-36, в отдельные дни в первую половину месяца 38-43 градуса тепла), что также близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 6-10 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зенгилане, Лачине, Кельбаджаре, Дашкесане и Гедабеке среднемесячная температура составит 17-22 градуса тепла (ночью 17-22, в дневные часы 22-27, в отдельные дни в первую декаду месяца 32-35 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 32-55 мм), однако местами может немного превысить ее.

В Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах среднемесячная температура составит 24-26 градусов тепла (ночью 20-25, днем 29-34, в некоторые дни в первую декаду месяца до 36-40 градусов тепла), что также близко к климатической норме, или же превышает ее на 1 градус.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 15-27 мм).

В Балакянах, Закатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллах, Аксу, Шемахе, Хызы, Сиязани, Шабрани, Губе, Гусарах, Хачмазе среднемесячная температура составит 22-25 градусов тепла (ночью 17-22, днем 26-31 градусов тепла, в отдельные дни в первую декаду месяца повысится до 35-40 градусов тепла), что также близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 13-116 мм).

В Центральных низменных районах - Мингячевир, Евлах, Гейчай, Агдаш, Кюрдемир, Имишли, Агджабеди, Бейлаган, Сабирабад, Биласувар, Саатлы, Ширван, Гаджигабул, Сальяны, Нефтчала - среднемесячная температура составит 25-28 градусов тепла (ночью 21-26, днем 30-35, в отдельные дни месяца 38-43 градуса тепла), что также близко к климатической норме.

Уровень количества месячных осадков будет близок к климатической норме (норма 6-22 мм).

В Масаллах, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре среднемесячная температура составит 23-26 градусов тепла (ночью 20-25, днем 28-33, в отдельные дни в первую декаду месяца 35-38 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 13-83 мм).